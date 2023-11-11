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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: سكان غزة يختنقون بسبب القصف والحصار

قطاع غزة
قطاع غزة

حذر رئيس وكالة الاونروا التابعة للأمم المتحدة يوم السبت من أن سكان غزة 'يعانون من الاختناق' بسبب القصف المستمر.

أدلى رئيس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة التي تعمل في قطاع غزة، فيليب لازاريني، بهذه التصريحات في قمة طارئة للدول العربية والإسلامية في الرياض.

وقال لازاريني إن القصف المستمر على غزة “إلى جانب الحصار يخنق غزة وشعبها”.
وتابع أن أكثر من 700 ألف امرأة وطفل ورجل يعيشون الآن في مدارس وملاجئ الأونروا.

واضاف “الخدمات الأساسية تنهار. كل شيء ينفد – الغذاء والماء والدواء والوقود. '

وتابع أن موظفي الأونروا ما زالوا يديرون حوالي 150 ملجأ للأونروا. 'إنهم يبقون ثلث مراكزنا الصحية مفتوحة ويديرون العيادات المتنقلة. إنهم يوصلون الأدوية إلى المستشفيات”.

وقال لازاريني إن سكان غزة يشعرون بأنهم مجردون من الإنسانية ومهملون. وطلب من القمة دعم الجهود 'للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، مع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي'.
 

وقال أيضًا إن التدفق الهادف والمستمر للمساعدات الإنسانية أمر ضروري، لكنه ادعى أن “اللوجستيات والتحقق من الشاحنات من قبل إسرائيل مرهقة للغاية. إنهم يسمحون فقط لعدد محدود من الشاحنات بالدخول إلى غزة”.

وأضاف 'يجب علينا زيادة حجم المساعدات واستخدام المعابر الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة داخل إسرائيل، مثل كيرم أبو سالم'.

ويشارك عدد كبير من القادة العرب في الاجتماع الطارئ الذي سيعقد في الرياض يوم السبت تحت عنوان القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة ردًا على 'الظروف غير المسبوقة في غزة'، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية.

الإجتماع الطارئ الخارجية السعودي الخارجية السعودية الأمم المتحدة للإغاثة الأمم المتحدة

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