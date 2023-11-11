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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مرور 30 دقيقة| الجونة الأخطر .. هدف ملغي وفرصة بلحاج تهدد مرمى الأهلي

صدى البلد

تشهد مباراة الأهلي والجونة أحداث مثيرة خلال الشوط الأول من المباراة، كما تشهد حضورا هجوميا قويا لفريق الجونة وتهديدا لمرمي الشناوي.

وكادت الجونة أن تسجل من خلال تسديدة قوية من بلحاج من على حدود منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على الجونة في الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة25 من المباراه  هجمة لصالح الجونة كادت أن تشكل خطورة ويتصدى لها دفاع الاهلي وتخرج ركنية للجونة.
 

وفي الدقيقة، 22 أرسل بلجاح لاعب الجونة عرضية أرضية كادت أن تشكل خطورة على مرمى الشناوي لكنها لم تجد متابعة هجومية ناجحة من لاعبي الجونة.
 

وفي الدقيقة 12 كادت الجونة أن تتقدم عن طريق تسديدة من أحمد بلحاج من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الشناوي.

وتقدم فريق الجونة على النادي الأهلي في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق لاعبه أيمن موكا، قبل أن يلغي الفار الهدف بعد وجود لمسة يد للاعب.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولير، التشكيلة الأساسية لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت تشكيلة النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

  • ياسر إبراهيم
  • رامي ربيعة
  • محمد هاني
  • خالد عبد الفتاح

خط الوسط:

  • كريم نيفيد
  • محمد مجدي أفشة
  • أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم:

  • حسين الشحات
  • طاهر محمد طاهر
  • أنتوني موديست
احمد نبيل كوكا المدير الفني للنادي الأهلي بطولة الدوري أنتوني موديست حسين الشحات النادي الأهلي

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