سمير فرج: القمة العربية الإسلامية أثنت على دور مصر في إدخال المساعدات لغزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على فعاليات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض من اجل بحث تطورات الأوضاع في غزة.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القمة ركزت على أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ".

وأضاف سمير فرج :" القمة العربية الإسلامية أثنت على دور مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح ".

وتابع سمير فرج :" مصر كان لها دور كبير خلال السنوات الماضية من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية للسير قدما في مسار عملية السلام وحل الدولتين ".

واكمل سمير فرج :" إسرائيل ترغب في نقل سكان شمال غزة إلى جنوبها من اجل تخفيف الضغط على جنودها اثناء التوغل في قطاع غزة وتنفيذ عملية تهجير الفلسطينيين".