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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون سبب ولا فدية.. بكاء حار من والد نجم ليفربول بعد اختطافه 12 يوما

بكاء حار من والد
بكاء حار من والد لويس دياز

بعد فترة الـ 12 يوما التي قضاها والد لويس دياز نجم ليفربول مختطفا من قبل جيش التحرير الوطني الكولومبي، تحدث لوسائل الإعلام حول كيف كان العيش كرهينة، وأوضح أيضا ما يشعر به ويفكر في مستقبله.

 

وبعد يوم من إطلاق سراحه وإنقاذه من قبل وفد الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية والعاملين الصحيين الذين تحققوا من حالته، أجرى لويس مانويل دياز حديثا مطولا مع الصحفيين. وكانت التوصية له بالراحة وكان من المتوقع أن يعلن متى سيسافر إلى إنجلترا، لكن يبدو أن ذلك لن يحدث.

 

اعترافات والد لويس دياز بعد إطلاق سراحه 

 

وأشار والد لويس دياز "أعتقد أنها خطوة نحو نجاح السلام في كولومبيا وأن تتاح لجميع الأشخاص المختطفين الفرصة ليكونوا أحرارا وأن يكونوا مع أسرهم". 

 

كيف كان الحديث مع لويس دياز بعد إطلاق سراحه؟

"منذ الأمس، أتيحت لي الفرصة للوصول إلى فاليدوبار خاليا من كل العوائق. أتيحت لي الفرصة لتحيته قبل أن يلعب مباراة مع ناديه (ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي). وأنا سعيد، سعيد، لأنه "كان بالفعل مع عائلته. أخبرته أن يستمر، وأن الأمور لا تنتهي هنا، وأنه يجب أن يكون لديه الكثير من القوة للتعافي من الأشياء التي حدثت".

 

ماذا قال لك أعضاء حرب العصابات؟

"أن أكون هادئا، وأنه لن يحدث لي أي شيء، مع العلم أنني كنت شخصا متواضعا ومحبوبا في مدينتي، بسبب العمل الذي أقوم به. وأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم حتى أكون حرًا قريبًا". 

 

ما هو شعورك أيام الاختطاف مع أعضاء جيش التحرير الوطني؟

 

"لقد رأيت ذلك، وعشت، وشعرت، أنهم فعلوا كل ما في وسعهم من أجل أن أكون حرا، مع عائلتي وفي مدينتي. وأن كولومبيا بأكملها ستكون هادئة، والأمر نفسه في أوروبا ".

لويس دياز ووالده

هل تخطط لمغادرة كولومبيا؟

 

"طموحاتي هي البقاء في مدينتي، لأنه في مدينتي لدي كل عائلتي. لقد دفن والدي وأمي وجزء من عائلتي... جميعهم في بارانكاس. لقد منحتني الحكومة مكانة قوية ومفيدة. دعم كبير، وأنا على ثقة ولدي إيمان بأن الأمن سوف يمنحني البقاء في بارانكاس".

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إطلاق سراح والد لويس دياز بدون فدية 

 

واستبعد في وسائل الإعلام أن يكون قد تم دفع أموال مقابل فدية، وأكد أنه يجب عليه مواصلة البحث عن عملية سلام والاستمرار على طاولة المفاوضات مع جيش التحرير الوطني. وأوضح بعض المواقف التي كانت محيرة بشأن اختطافه، مثل وصوله إلى أيدي عناصر من الجماعة بعد اختطافه من قبل مجرمين عاديين.

 

ما هو أصعب شيء مررت به خلال فترة الاختطاف؟

"لقد كان ركوب الخيل صعبا للغاية، والكثير من الجبال، والأمطار الغزيرة، والكثير من الطاعون. لم أستطع النوم بسلام، كان الأمر صعبا للغاية، ما يقرب من 12 يومًا بدون نوم. على الرغم من أن العلاج كان جيدا، إلا أنني "لم أشعر بالراحة. في أول يومين أو ثلاثة أيام عانيت من [نقص] الطعام، ولم يكن لدينا مكان أو أي شيء. شعرت بالتغيير بعد ثلاثة أيام، عندما بدا أنني كنت بالفعل في أيدي جيش التحرير الوطني. لقد تحدثوا معي وعاملوني بشكل مختلف". 

هل قالوا لماذا تم اختطافه أو إذا كان هناك شيء خاص في هذا العمل الإجرامي؟

"مازلت لم أتمكن من فهم سبب اختطافي، ومن بينهم قالوا ليس لدي أي مشاكل مع أي شخص، ولم أواجه أي مشاكل على الإطلاق. الجميع يعرفني، أنا مناضل، ومجتهد، رجل الجهد والتضحية والإيمان والأمل والمستقبل الجميل، لا يوجد سبب لاختطافي، ليس لدي أي علم لأنه لا يوجد أي سبب". 

وسيعود نجله، جناح ليفربول لويس، إلى كولومبيا هذا الأسبوع لأداء الواجب الدولي وسيجتمع مع والده بعد الأحداث الصادمة التي تعرضوا لها.

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