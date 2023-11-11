خليفة محمد صلاح.. كلوب يجهز كودي جاكبو لتعويض رحيل الملك المصري

استثمر ليفربول ما قيمته 44 مليون جنيه إسترليني في التعاقد مع اللاعب الهولندي كودي جاكبو، لكن الريدز ما زالوا يفكرون فيما إذا كان الهولندي مهاجما أم جناحا، وهل يصلح بديلا للنجم محمد صلاح في حالة رحيله عن النادي الإنجليزي.

وتحرك المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب لإضافة كودي جاكبو – 24 عاما- المهاجم ذو التصنيف العالي إلى صفوفه في أنفيلد خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023، مع توجه اللاعب الهولندي الدولي إلى إنجلترا بعد تمثيل بلاده في كأس العالم 2022.

ووصل جاكبو بسمعة طيبة كآلة تسجيل وتمريرات حاسمة منذ فترة وجوده في آيندهوفن، لكنه وجد الهدف في 11 مناسبة فقط خلال مشاركته في 39 مباراة مع ليفربول.

أفضل مركز لـ كودي جاكبو

وعمل نجم ليفربول السابق الهولندي بولو زيندن مع جاكبو في أيندهوفن وتحدث بالاشتراك مع موقع WallStreetMemesCasino، عندما سئل عما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أصبح الآن مهاجما أكثر من كونه جناحا: "من الصعب القول ذلك، لقد عملت بشكل وثيق مع كودي جاكبو عندما كنت مساعدا للمدير في آيندهوفن. رأيته يتطور سريعا. لقد حصل بالفعل على تطور جيد جدا. لديه مجموعة جيدة من العقول ويستخدمها. إنه يعمل بجد، ويتوق إلى التعلم، لكنني شعرت دائما أن أفضل مركز له هو أن يأتي من الجانب الأيسر، من الجانب الأيسر يدخل ويسجل الأهداف أو يأتي من اليسار، ويمرر العرضيات. يمكنه بسهولة تسجيل 15 هدفا. كانت هناك بعض المشاكل في ليفربول في مركز المهاجم، ولهذا السبب تم وضعه هناك. ليس الأمر أنه قام بعمل سيئ، بل يمكنه القيام بذلك. كما لعب للمنتخب الوطني عدة مرات كمهاجم. يمكنه أن يفعل ذلك، لكنني أعتقد أن أفضل مركز له هو أن يأتي من اليسار".

كودي جاكبو

وأضاف زيندن عن إمكانية تحويل جاكبو من جناح إلى مهاجم مركزي، يشبه إلى حد كبير رمز أرسنال في الماضي: "إنه يذكرني بتيري هنري الذي جاء إلى أرسنال ولعب كجناح أيسر وقام بعمل رائع في هذا المركز، ولكن في أحد الأيام، وضعه فينجر كمهاجم، وكنت تعتقد "لست متأكدا مما إذا كان هذا هو المركز الأفضل"، وانظر إلى أين قاده ذلك. لن أقول إنه لن يكون مهاجما في المستقبل، فهو يمتلك الإمكانات، لكن المهم هو أنه عندما تلعب في مركز مختلف، تأتي لحظة يتعين عليك فيها اعتناق المركز الجديد والشعور به. كن واثقا بما فيه الكفاية منه وواجه التحدي المتمثل في جعله منصبك الجديد، أو أفضل موقع للعب لك. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تقرر ما إذا كان هذا هو مستقبلك الجديد أم لا".

ملء الفراغ إذا رحل صلاح؟

قد يحتاج ليفربول إلى إيجاد مصدر إلهام لتسجيل الأهداف من الأجنحة في المستقبل غير البعيد، حيث تستمر التكهنات في الإشارة إلى أن محمد صلاح قد يتوجه قريبا إلى المملكة العربية السعودية. إذا ثبت أن هذا هو الحال، فهل يمكن أن يساعد جاكبو في التقاط تلك العصا ويصبح حضوره قويا على جانبي هجوم ليفربول؟

محمد صلاح

قال زنيدن: «إنه أمر غريب. من يستطيع تعويض صلاح بإحصائياته؟ فليس عبثا أن يطلقوا عليه اسم الملك المصري! لقد سجل الكثير من الأهداف وكان مهما جدا. ولكن هذا يأتي أيضا مع الطريقة التي يقوم بها يورجن كلوب بإعداد فريقه، والطريقة التي يلعبون بها. يمكنك أن تقول "ماذا سيحدث لتوتنهام بدون هاري كين؟" كان الجميع خائفين عندما رحل، لكن انظر إلى أدائهم في الوقت الحالي - إنهم يقدمون أداء جيدا حقا وقد أضافوا كرة قدم إيجابية إلى لعبتهم".

وأضاف أنه "من الصعب القول ذلك، لكن ليفربول سيظل هناك بدون محمد صلاح. سيكون هناك لاعبون جدد قادمون، ولكن هناك دائما هذا الضغط. هناك ضغط على داروين نونيز لعدم تسجيله ما يكفي من الأهداف. من الصعب دائمًا سد الفجوة. عندما يخرج لاعب كبير. كان لدى ليفربول نفس الشيء عندما غادر ستيفن جيرارد النادي، ولكن بعد ذلك رأيت هندرسون يأتي وكان القائد الجديد وأدى على مستوى عال. هناك دائما لاعبون ربما لا تتوقعهم من الفريق. ابدا، ولكن هناك دائما البعض الذين سيقفون على عاتقهم ويقومون بالمهمة".

وسجل جاكبو أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم، مع تعطل موسم 2023-24 بسبب الإصابة، ويبدو أن كلوب حريص على مواصلة إشراكه كمهاجم - حيث لم يقنع مهاجم الأوروجواي نونيز بعد ولم يصل إلى مستويات صلاح ولويس دياز والبرتغالي ديوجو جوتا.