حملة السيسي لوفد الكيانات الشبابية: القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بكم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الكيانات الشبابية.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم، كما حققت العديد من الإنجازات رغم التحديات التي تواجه البلاد.

ومن جهتهم، قال وفد الكيانات الشبابية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قدم مشاريعا غير مسبوقة للشباب، فضلاً عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعي لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأوضح الوفد، أنهم بالفعل عقدوا مؤتمرات توعوية سياسية وتثقيفية للشباب، وصلت إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات، فضلاً عن توعية شباب الجامعات بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.