بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ابراهيم سعيد لاعب الأهلى السابق عبر حسابه علي فيسبوك "‏الاهلي مع كولر مستواه متوسط أو اقل في الفترة الاخيرة"

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.



مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.