الأونروا: عدد النازحين في مقراتنا أصبح 778 ألف فلسطيني .. فيديو

تحدث كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الـ"الأونروا"، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: "نعمل بكل صعوبة وبشكل محدود وبأقل من نصف الطاقم الخاص بنا".



وأضاف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الـ"الأونروا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من أصل 13 ألف فرد نعمل بـ 5 آلاف فقط، ولا نغطي في كل المناطق، وهناك ازدياد كبير في عدد النازحين إلى مقراتنا ومدارسنا".

وأشار: "عدد النازحين إلى مقراتنا أصبح 778 ألف شخص وفي الصباح كان أقل من ذلك"، مضيفا: "الوضع في داخل المقرات صعب جدا".

وأوضح كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الـ"الأونروا"، : "هناك حوالي 5 آلاف امرأة حامل، 2000 إنسان ذوي احتياجات خاصة".

