مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، برفقة ابنتها وطليقها.



وظهرت أسما شريف منير، بإطلالة أنيقة ومميزة وهو ما لفت الأنظار إليها، حيث تألقت باللون الأسود وجاكيت أحمر.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت أسما شريف منير على وضع المكياج بلمسات بسيطة.

ووجهت أسما شريف منير، رسالة لطليقها قائلة: الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.