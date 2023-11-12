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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجارة القاهرة تبدأ امتحانات الميد ترم اليوم

صدى البلد

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة عن موعد عقد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال جمال شحاتة، إن الكلية تبدأ امتحانات الميدتيرم اليوم الموافق 12 من نوفمبر  . 

وعلى جانب آخر استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 22-27 أكتوبر 2023، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدينة الواحات البحرية استمرت 6 أيام، وشهدت مشاركة 50 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والمركز القومي للسموم، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والزراعة، والدراسات العليا للتربية، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلي جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة للواحات البحرية بلغ 3417 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والمخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي والعظام، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والباطنة، والرمد، والأطفال، القلب والأوعية الدموية، والفم والأسنان، وتم تحويل 41 حالة لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار التقرير، إلى توقيع الكشف البيطري وعلاج 2230 حالة من الأغنام والماعز والأبقار والطيور، وتعليم969 طالب بمدارس مدينة الباويطي المشغولات اليدوية، واستفاد 492 شخصًا من خدمات التوعية وكشف السكر والضغط، واستفاد 1096 شخصًا من خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، كما استفاد 407 تلميذ من برامج التربية للطفولة المبكرة، واستفاد 180 طالب وموظف من خدمات التوعية البيئية، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الزراعي 20 مستفيدا.

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