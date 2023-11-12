أخبار التعليم| رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس في القمة العربية بالرياض.. و«حلوان» تكشف تفاصيل إنشاء 3 كليات جديدة بها

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي القاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء كلية علوم التغذية

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي انشاء كليات جديدة بجانب استحداث برامج دراسية جديدة بكافة الكليات و التخصصات لمواكبة تطورات العصر و التحول الرقمي و متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي .



جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء 3 كليات جديدة بها

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر و لتطوير المنظومة البحثية تحقيقا للتنمية .

الهجن علم وتراث.. ندوة لـ مركز بحوث الصحراء في سيناء

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الندوة العلمية التاسعة التي تنظمها الجمعية المصرية لعلوم الإبل، بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والاتحاد المصري للهجن، تحت عنوان: “الهجن علم وتراث”.

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته.