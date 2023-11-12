عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس في القمة العربية بالرياض.. و«حلوان» تكشف تفاصيل إنشاء 3 كليات جديدة بها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

رئيس جامعة سوهاج يشيد بكلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي القاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء كلية علوم التغذية

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي انشاء كليات جديدة بجانب استحداث برامج دراسية جديدة بكافة الكليات و التخصصات لمواكبة تطورات العصر و التحول الرقمي و متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي .
 

جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء 3 كليات جديدة بها

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر و لتطوير المنظومة البحثية تحقيقا للتنمية . 

الهجن علم وتراث.. ندوة لـ مركز بحوث الصحراء في سيناء

افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الندوة العلمية التاسعة التي تنظمها الجمعية المصرية لعلوم الإبل، بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والاتحاد المصري للهجن، تحت عنوان: “الهجن علم وتراث”.

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي،  أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية

مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ