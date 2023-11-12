جرائم الاحتلال مستمرة.. غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة للأونروا تأوي نازحين

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة للأونروا تأوي نازحين شمال قطاع غزة.

وخلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض أمس السبت، قال المفوض العام لوكالة"الأونروا"، إن هناك نقص شديد في المواد الطبية وأهل غزة يشعرون أن الجميع تخلوا عنهم.

وأكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أن 100 زميل قتلوا بقطاع غزة وأكثر من 10 آلاف شخص قضوا معظمهم نساء وأطفال.

وأضاف، أن الوضع كارثي وصادم في غزة وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ودواء ووقود.



وتابع، نرفض تهجير أهل غزة ونشهد قتلاً ممنهجًا للفلسطينيين بالقطاع والضفة الغربية.

وقال فيليب، إن المزاعم ضد مدارسنا محض أكاذيب ونطالب العالم بمساندتنا.



وأشار إلى أن وكالة "الأونروا" بحاجة ماسّة للتمويل للقيام بواجباتها.

وأكد مفوض الأونروا، أنه يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بدون شروط ويجب زيادة ما يدخل منها.



وتابع، نرفض تهجير أهل غزة ونشهد قتلاً ممنهجًا للفلسطينيين بالقطاع والضفة الغربية.