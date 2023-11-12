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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو ينوي السيطرة على غزة بعد الحرب وبايدن يطلب توضيحا

صدى البلد

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن طلبت توضيحا من إسرائيل بشأن تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة: "سنسيطر على قطاع غزة بالكامل بعد الحرب، ولا نثق في أي قوات دولية".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع رؤساء المجلس الإقليمي من جنوب إسرائيل (قادة المستوطنين)، اليوم، لأول مرة، منذ أن دمرت العديد من مستوطناتهم في هجوم حماس الواسع في7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يستضيفهم نتنياهو في المقر العسكري في تل أبيب.

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