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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرة على أمن غزة.. إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتوضيحات لتصريحات نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين وطالبوا بتوضيحات بشأن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في خطابه الليلة الماضية والذي جاء فيه أن "إسرائيل ستواصل السيطرة على الأمن في قطاع غزة" حتى بعد الحرب.

 

وبحسب التقرير، تحاول الإدارة فهم معنى السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وكيف ستؤثر على السلوك في غزة في اليوم التالي.

 

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن الأميركيين يريدون، في اليوم التالي للحرب، أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بالإضافة إلى الأراضي التي تنشط فيها حاليا.

 

وتطرق نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، إلى موضوع "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، وقال "لن نوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف".

 

وأضاف نتنياهو: "في اليوم التالي، ستصبح غزة منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد من القطاع لإسرائيل". لقد رفض إمكانية إقامة مستوطنة يهودية في غزة وأوضح: "لا أعتقد أن هذا هدف واقعي".

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