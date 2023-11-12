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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

وسط جماهيره| نادي
وسط جماهيره| نادي رياضي إسباني يدعم غزة على طريقته

بزي أبيض ملطخ بالدماء وعلم فلسطين، أعلن نادي كرة القدم الإسباني "ريال سوسيداد" احتجاجه على مقتل المدنيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لمجموعة من الشباب يرتدون زي أبيض ملطخ بالدماء وماسك أبيض على وجوههم، وهم يدخلون إلى الإستاد الرياضي وسط الجماهير ثم يوزعون أنفسهم على المقاعد ويحمل كل منهم علم فلسطين.

انتهي مقطع الفيديو بعد ذلك بجملة (الصمت = التواطؤ) باللغة الباسكية (لغة منطقة إقليم الباسك شمال إسبانيا وجنوب غرب فرنسا).

وفي السياق، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال في غزة ، معلنًا أمس السبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل معركته ضد حماس في قطاع غزة بكل قوة رافضًا للدعوات الدولية المتلاحقة بضرورة وقف إطلاق النار. 

وصرح نتنياهو بذلك في خطاب متلفز مشترطًا أن وقف إطلاق النار لن يتم إلا إذا أطلق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الـ240، مشددًا على أن أمر الرهائن هو هدف مركزي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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