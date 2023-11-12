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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في ملبورن وسيدني للتنديد بحرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين

مظاهرات لدعم فلسطين
مظاهرات لدعم فلسطين في أستراليا

نظمت الآلاف من المواطنين في مدن ملبورن وسيدني وبريسبان بإستراليا ، تظاهرات واسعة اليوم الأحد احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك وفق ما ذكرت صحف أسترالية.

وتظاهر آلاف الأشخاص في سيدني وملبورن وسط الحرب المستمرة من الاحتلال.

وفي سيدني، تجمع عشرات الآلاف في هايد بارك دعماً للفلسطينيين ووقفا لإطلاق النار في غزة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز ، إنها نشرت أعدادا كبيرة من الضباط، لكن لم تحدث اعتقالات أو حوادث.

واحتشد متظاهرون مؤيدون لفلسطين أيضًا في ملبورن، بدءًا من مكتبة ولاية فيكتوريا. 

وطالبت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج،  الاحتلال بعدم قصف المستشفيات واتخاذ الخطوات التالية نحو وقف إطلاق النار.

احتجاج احتجاجات أسترالية إطلاق النار في غزة

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