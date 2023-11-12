كلية الذكاء الاصطناعي بحلوان تبدأ امتحانات الميد تيرم

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الميد ترم تعقد فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأضاف أمام لـ"صدي البلد" أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11/12 /2023 وحتى يوم الخميس 15/11/2023، وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

وقد اطلقت جامعة حلوان الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية.

جاء الملتقى تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، بمشاركة

نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذا اللقاء لبحث سبل دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر وسيناء، مشيرا إلى النهضة التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

كما حث الدكتور قنديل الأسر على غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الأبناء، ودعا الطلاب إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا دعم مجلس الجامعة والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار للحفاظ على أمن مصر القومى، حيث انه لن تحدث أي تنمية إلا بوجود استقرار حقيقى.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا في جامعة حلوان نلتزم بالمضي قدماً نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الجامعات كرافد أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد القاضي محاور الملتقى والتي تتناول دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى اننا نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات هامة وآليات لتفعيلها أمام القيادة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار في تنفيد خطة التنمية الشاملة ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء أركان حرب شريف صالح، رئيس جهاز تنمية الصعيد، اللواء أركان حرب أيمن الديب، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، اللواء محمد رفعت قمصان ، مساعد وزير الداخلية. ومستشار رئيس الوزراء للجنة الوطنية للانتخابات الأسبق، السفير مصطفى الشربيني رئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب بالأمم المتحدة، الدكتور غنيم محمد غنيم نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان السابق، المهندس محمد سلامة أمين شباب القبائل العربية ممثل شمال سيناء، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، في إشارة إلى أهمية دور الجامعات في دعم جهود التنمية الشاملة بمصر.



كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان الذي يفيد استقبال الجامعة مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، لتوقيع

بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، هذه الخطوة تعد فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك، والتبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذا البروتوكول يأتي إنطلاقاً من الرغبة الصادقة والمساعي الدؤوبة لإبراز الوجه المشرق والحضاري لجامعة حلوان بوصفها من أعرق المنارات العلمية والتعليمية محلياً وإقليمياً وتأكيداً لتطلعاتها للارتقاء بدورها التعليمي، فقد أولت أهمية كبيرة للانفتاح والتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية فى إطار من التكامل والشراكة الجادة لتبادل الخبرات وصقل المهارات.

وأوضح اللواء محمد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيداً لدور معهد اللغات للقوات المسلحة الهام والذى يؤدية لخدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من البرامج اللغوية الهادفة لتعليم اللغات وتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي يحتاجها سوق العمل

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية يتفق عليها الطرفان لتأهيل الدارسين لغوياً وتربوياً وعلمياً وفقاً للقواعد واللوائح الأكاديمية بجامعة حلوان، وأيضا تبادل الأساتذة والخبراء لتدريس اللغات.

شهد توقيع البروتوكول من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة.