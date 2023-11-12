موعد إطلاق السلسلة الأسطورية Oppo Reno 11 .. شاهد مواصفات استثنائية

وفقًا لتقارير حديثة ، تستعد شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة لإطلاق Reno 11 و Reno 11 Pro للسوق الصينية، ومن المتوقع إطلاق سلسلة Reno 11 ، مع سلسلة Honor 100 ، في الصين في 23 نوفمبر.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أكدت Honor رسميًا حدث إطلاقها التالي ، ولكن لم يكن هناك إعلان رسمي من Oppo بخصوص سلسلة Reno 11. ومع ذلك ، هناك الآن تحديث جديد يوحي بأنه ربما تم تأجيل إطلاق سلسلة Reno 11 ويمكن أن يتم في ديسمبر بدلاً من تاريخ نوفمبر الذي أشيع عنه سابقًا.

وفقًا لأحد المسربين ، كان من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 12 بحلول أوائل نوفمبر في الصين. ومع ذلك ، نظرًا للتطور المتعلق بالشاشة ، والذي قد يكون مرتبطًا بإعلان OnePlus و BOE الأخير عن شاشة Oriental لـ OnePlus 12 و Ace 3 ، تم تأجيل الإطلاق إلى وقت لاحق في نفس الشهر.

ذكر المسرب أيضًا أن سلسلة Reno 11 ، والتي كان من المقرر أصلاً الكشف عنها في 23 نوفمبر ، تم إعادة جدولتها الآن لتتم إتاحتها في مطلع ديسمبر. وفقًا لتقارير أخرى ، قد يتم إطلاق Oppo Pad Air 2 وسلسلة Reno 11 معًا في الشهر المقبل.

مواصفات Oppo Reno 11 و 11 Pro (شائعات)

وفقًا لتقرير حديث ، ستتميز Reno 11 بشاشة OLED منحنية الحواف توفر جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، و سيعمل بواسطة معالج ميدياتيك Dimensity 8200 وبطارية 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. قد يشمل إعداد الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية LYT600 وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

ستحتوي Reno 11 Pro ، من ناحية أخرى ، على شاشة OLED منحنية الحواف توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتميز بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 3.1 وبطارية 4700 مللي أمبير مع شحن 80 وات، سيكون لها وحدة كاميرا ثلاثية 50 ميجابكسل (IMX890 ، مع OIS) + 8 ميجابكسل (IMX355 ، فائقة الاتساع) + 32 ميجابكسل (IMX709 ، تقريب بصري).

وتشمل الميزات الأخرى التي يشاع عنها محرك خطي X-axis ومكبرات صوت مزدوجة وإطار بلاستيكي.

لن تحتوي مجموعة طرازات Reno 11 على طراز Reno 11 Pro+ هذه المرة.