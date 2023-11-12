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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موعد إطلاق السلسلة الأسطورية Oppo Reno 11 .. شاهد مواصفات استثنائية

موعد إطلاق السلسلة
موعد إطلاق السلسلة الأسطورية Oppo Reno 11..شاهد مواصفات استث

وفقًا لتقارير حديثة ، تستعد شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة لإطلاق Reno 11 و Reno 11 Pro للسوق الصينية، ومن المتوقع إطلاق سلسلة Reno 11 ،  مع سلسلة Honor 100 ، في الصين في 23 نوفمبر.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، أكدت Honor رسميًا حدث إطلاقها التالي ، ولكن لم يكن هناك إعلان رسمي من Oppo بخصوص سلسلة Reno 11. ومع ذلك ، هناك الآن تحديث جديد يوحي بأنه ربما تم تأجيل إطلاق سلسلة Reno 11 ويمكن أن يتم في ديسمبر بدلاً من تاريخ نوفمبر الذي أشيع عنه سابقًا.

 

وفقًا لأحد المسربين ، كان من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 12 بحلول أوائل نوفمبر في الصين. ومع ذلك ، نظرًا للتطور المتعلق بالشاشة ، والذي قد يكون مرتبطًا بإعلان OnePlus و BOE الأخير عن شاشة Oriental لـ OnePlus 12 و Ace 3 ، تم تأجيل الإطلاق إلى وقت لاحق في نفس الشهر.

ذكر المسرب أيضًا أن سلسلة Reno 11 ، والتي كان من المقرر أصلاً الكشف عنها في 23 نوفمبر ، تم إعادة جدولتها الآن لتتم إتاحتها في مطلع ديسمبر. وفقًا لتقارير أخرى ، قد يتم إطلاق Oppo Pad Air 2 وسلسلة Reno 11 معًا في الشهر المقبل.

مواصفات Oppo Reno 11 و 11 Pro (شائعات)

 

وفقًا لتقرير حديث ، ستتميز Reno 11 بشاشة OLED منحنية الحواف توفر جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، و سيعمل بواسطة معالج ميدياتيك Dimensity 8200 وبطارية 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. قد يشمل إعداد الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية LYT600 وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

ستحتوي Reno 11 Pro ، من ناحية أخرى ، على شاشة OLED منحنية الحواف توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتميز بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 3.1 وبطارية 4700 مللي أمبير مع شحن 80 وات، سيكون لها وحدة كاميرا ثلاثية 50 ميجابكسل (IMX890 ، مع OIS) + 8 ميجابكسل (IMX355 ، فائقة الاتساع) + 32 ميجابكسل (IMX709 ، تقريب بصري).

وتشمل الميزات الأخرى التي يشاع عنها محرك خطي X-axis ومكبرات صوت مزدوجة وإطار بلاستيكي.

لن تحتوي مجموعة طرازات Reno 11 على طراز Reno 11 Pro+ هذه المرة.

Reno 11 Reno 11 Pro OnePlus OnePlus 12 OLED أوبو

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