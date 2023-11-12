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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو متمسك بنواياه الخبيثة في تدمير غزة وتقطيع أوصال الضفة

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

نتنياهو يتمسك بنواياه الخبيثة

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أنّ جرائم العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس تندرج في إطار استغلال الاحتلال الدعم الدولي لاستكمال حلقات نظام الفصل العنصري.

وتابعت وزارة الخارجية في دولة فلسطين، أنّ نتنياهو يتمسك بنواياه الخبيثة التي ينفذها بتدمير قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.

نتنياهو وزارة الخارجية الفلسطينية الدولة الفلسطينية قطاع غزة بنيامين نتنياهو

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