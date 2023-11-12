الخارجية الفلسطينية: نتنياهو متمسك بنواياه الخبيثة في تدمير غزة وتقطيع أوصال الضفة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو يتمسك بنواياه الخبيثة

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أنّ جرائم العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس تندرج في إطار استغلال الاحتلال الدعم الدولي لاستكمال حلقات نظام الفصل العنصري.

وتابعت وزارة الخارجية في دولة فلسطين، أنّ نتنياهو يتمسك بنواياه الخبيثة التي ينفذها بتدمير قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.