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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. 16سيارة شفط وفرق عمل للتعامل مع مياه الأمطار بالجيزة|شاهد

شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار

واصلت محافظة الجيزة، جهودها لرفع آثار الأمطار من الشوارع، من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة، لأعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول لضمان تسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية . 


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التواجد الميداني لفرق للعمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل مع اي هطول للأمطار علي الفور . 


ووجه المحافظ، بدورية مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء، للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة، حفاظا على حياة المواطنين من الخطر، إضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها، وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها . 
 

واطلع المحافظ على انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل بإجمالي ١٦ سيارة شفط والفرق الميدانية التابعة لهم في عدداً من النقاط الساخنة التي شهدت سقوط الأمطار والتي ضمت:

 طريق القرية الذكية والكيلو ٢٦ أمام منطقة الجهد بالمنطقة الصناعية و شارع ترسا أمام مطلع كوبري ترسا بحي الطالبية و منزل كوبري الفريق كمال عامر امام مستشفي الصدر و مطلع كوبري فيصل بحي العمرانية و منازل الطريق الدائري بميدان المنيب وشارع ربيع الجيزى بحي جنوب الجيزة و منزل كوبري فيصل أمام مسجد ال حمد ومنزل الطريق الدائري بصفط اللبن وطريق كرداسة ومنزل محور صفط اللبن بشارع مشرفة و شارع الشوربجي بنطاق حي بولاق الدكرور ومطلع ومنزل كوبري ٦ أكتوبر أمام وزارة الزراعة ومطلع كوبري ثروت بشارع ثروت بحي الدقي ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية ومنزل محور الفريق كمال عامر امام مركز شباب أرض اللواء بحي العجوزة .
ذلك بالإضافة إلى انتشار فرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز والوحدات المحلية  .

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