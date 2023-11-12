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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معابر غزة: 800 من مزدوجي الجنسية غادروا إلى مصر عبر معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم هيئة معابر غزة، اليوم الأحد، إن نحو 800 مزدوج الجنسية غادروا قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح إلى مصر.

وأعلن مستشار الرئيس البولندي، اليوم الأحد، عن بدء عملية إجلاء المواطنين البولنديين من قطاع غزة.

ووفقا له، فإن أول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم موجودون بالفعل على الجانب المصري من معبر رفح.

وقالت سلطة الحدود في غزة، أمس السبت، إن حاملي جوازات السفر الأجنبية سيتمكنون من المرور عبر معبر رفح البري من غزة إلى مصر اليوم، الأحد.

وقالت 3 مصادر أمنية مصرية ومسئول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من غزة إلى مصر للمواطنين الأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أمس.

وقال اثنان من هذه المصادر إن التعليق جاء بسبب مشاكل في جلب المرضى الذين تم إجلاؤهم طبيا إلى رفح من داخل غزة.

وافتتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح بإجلاء الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى وحاملي جوازات السفر الأجنبية بعد تعليقه قبل ذلك لمدة يوم.

وذكرت “رويترز” نقلاً عن مصادر أمنية وطبية مصرية أن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، إلى جانب 12 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا، تمكنوا من عبور الحدود يوم الخميس.

واستؤنفت عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر بعد إغلاقه يوم الأربعاء بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ”ظروف أمنية” غير محددة.

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