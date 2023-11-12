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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التقصير في العمل.. إحالة 5 أطباء وصيادلة بالوادى الجديد للتحقيق

أحمد محروس
أحمد محروس

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة 5 أطباء وصيادلة إلى التحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء مروره المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بمركز ومدينة الخارجة، حيث تمت إحالة طبيب بشري بعيادة المروة وطبيب بشري بعيادة 25 يناير وصيدليين بعيادة 25 يناير وصيدلي بعيادة المروة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء المرور.

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كما قرر وكيل الوزارة صرف مكافأة لمدير عيادة حي الأمل، حيث أجرى جولة بالمرور الصباحي  وتفقد العمل بمركز الخارجة بعيادات “حي الأمل – حي المروة – حي 25 يناير”، حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة ومستوى نظافة الوحدات والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات.

وتفقد وكيل الصحة بالمحافظة سير العمل بمركز الخارجة بوحدات فلسطين الصحية وصنعاء الصحية، حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدة والتوجيه بتكليف الإداريين بتأمين الوحدات ومتابعة عمل فرق مبادرة “100 يوم صحة”.

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