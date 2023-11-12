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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب سيف الدين الجزيري عن مباراة الزمالك السابقة بسبب الإصابة

سيف الجزيري
سيف الجزيري

خضع سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.


وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالة اللاعب.

وحصل المهاجم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو سليم الليبي ابورجيلة أبو سليم الجهاز الطبي للزمالك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيف الدين الجزيري ملعب عبد اللطيف أبورجيلة

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