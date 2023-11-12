عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الشرق الأوسط.. تليجراف البريطانية: المصريون يطردون كوكاكولا

مقاطعة المنتجات الأمريكية
مقاطعة المنتجات الأمريكية والغربية

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا عن المقاطعة التي يتبعها المصريون والكثيرون في بلدان الشرق الأوسط، تجاه العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية.

 

وقالت إنه تم استهداف بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في أمريكا بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وكوكا كولا ودومينو بيتزا من خلال حملات المقاطعة، إلى جانب بوما الألمانية وسلسلة سوبر ماركت كارفور الفرنسية.

 


وأضافت الصحيفة البريطانية أن المستهلكون اتجهوا إلى البدائل المحلية احتجاجا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل وسط الحرب على غزة، مشيرة إلى الشركة المنتجة للمشروبات الغازية سبيرو سباتس.

 

اعتبارا من هذا الأسبوع، لن يروي السياسيون الأتراك عطشهم بعد الآن مع كوكا كولا أو قضم وجبات نستله الخفيفة السويسرية الصنع، حيث تمت إزالة العلامات التجارية الغربية من مباني البرلمان.

 

قالت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا في بيان: "لن يتم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافيتريات وبيوت الشاي في حرم البرلمان".

 

وقالت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في بيان إنه لن يتم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافيتريات ومنازل الشاي في حرم البرلمان.

 

كما تشير الملصقات الموجودة على أعمدة الإنارة ومحطات الحافلات في اسطنبول، حيث يؤيد السكان فلسطين بشكل كبير، أن "ستاربكس تقف مع إسرائيل".

 

يعني الضغط للابتعاد عن العلامات التجارية الأمريكية دفعة لبعض العلامات التجارية الإقليمية، حيث يقال إن أحد الفائزين الكبار كان صانع المشروبات الغازية المصري سبيرو سبات، التي تأسست عام 1920، وتلاشت شعبية منتجاتها على مر العقود حيث كافحت للتنافس مع المنافسين الأجانب، لكنها شهدت الآن ارتفاعا في المبيعات بنسبة 300 في المائة نتيجة للمقاطع.

 

كما تعرضت ماكدونالدز لانتقادات عنيفة الشهر الماضي عندما قال مشغل الامتياز الإسرائيلي إنه تبرع بآلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين.

 

قال كيان ماكدونالدز في الكويت، في أوائل نوفمبر إنه تبرع بمبلغ 250،000 دولار (204,532 جنيه إسترليني) للهلال الأحمر الكويتي لجهود الإغاثة في غزة، وأنها "شركة كويتية 100٪، تملكها وتديرها شركة المعوشرجي للتموين تذهب إليها جميع أرباحنا"

 

وقالت شركة ماكدونالدز إنها "مذعورة من المعلومات المضللة والتقارير غير الدقيقة المتعلقة بموقفنا ردا على الصراع في الشرق الأوسط"، مما يوضح أنها "لا تمول أو تدعم أي حكومات متورطة في هذا الصراع".

 

وقالت إن الإجراءات التي اتخذها شركاء الترخيص المحليون "تم اتخاذها بشكل مستقل دون موافقة ماكدونالدز".

 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط. ففي السنوات السابقة، أجبر المتظاهرون في لبنان وحتى لندن بعض مقاهي ستاربكس على الإغلاق بسبب اتهامات بأن السلسلة تدعم إسرائيل. ونفت الشركة الادعاءات وقالت إنها "منظمة غير سياسية".

 

وفي المملكة المتحدة، تعرض ماركس اند سبنسر مؤخرا لانتقادات بسبب إعلان عيد الميلاد الذي أظهر قبعات عطلة حمراء وخضراء وفضية في مدفأة، والتي قال بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تشبه العلم الفلسطيني المحترق.

 

وقالت الشركة إن الإعلان التجاري كان يهدف إلى عكس موسم الأعياد واعتذرت "عن أي ضرر غير مقصود تسبب فيه".

إسرائيل إسطنبول الحرب على غزة الحكومات الغربية الشرق الاوسط العلامات التجارية الأمريكية المملكة المتحدة المقاطعة تركيا حملات المقاطعة سبيرو سباتس ستاربكس كوكاكولا ماكدونالدز فلسطين شركة ماكدونالدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الترجي يغري نجم الأهلي.. واللاعب يتمسك بالرحيل.. وصفقة منتظرة بين الأحمر وإنبي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كشف تفاصيل جديدة عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس

تحذير أخير لـ كولر بعد التعادل أمام الجونة

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون

مليار يورو استثمارات جديدة في مصر.. البنك الأوروبي يفضل هذه القطاعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

فيديو

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ