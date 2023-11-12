مدرب الأهلي السابق يهاجم كولر بسبب الدبيس

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يتوقع أن يستمر كريم الدبيس الظهير الأيسر للمارد الأحمر فى التشكيل الأساسي أمام الجونة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أعطى كريم الدبيس الفرصة وقيادة الجبهة اليسري خاصة فى غياب علي معلول للإصابة.

وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تعجبت من قرار كولر فى خروج الدبيس من التشكيل الأساسي أمام الجونة خاصة أن اللاعب قدم مباراتين بشكل مميز أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز .