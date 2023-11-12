جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تؤكد على أهمية مشاركة الطلاب في المسابقات المقدمة لهم

تشارك جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فى مسابقة ابداع الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والاكاديميات الحكومية والخاصة والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى المجالات الثقافية والعلمية والفنية، وتشارك الجامعة تحت رعاية الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأكد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، على أهمية التعاون القائم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع طلاب الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية.

واشار رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في المجالات المتعددة، كما أنه يحث طلاب الجامعة على ضرورة الإهتمام بالمشاركة فى المهرجان وكافة الأنشطة والمسابقات المقدمة لهم من الجامعة.

ولفت إلي انه على الطلاب الراغبين في المشاركة، ولمزيد من المعلومات يرجى التوجه للأستاذة نورا محمود بإدارة الموارد البشرية بالجامعة، المبنى الإدارى (A) الدور الثالث.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين فى مختلف المجالات الفردية والجماعية.

وعلى جانب آخر حصلت الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة"، على بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام دراسي كامل، كما حصلت الطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة" على بعثة دراسية لمدة أربعة أعوام للحصول على درجة البكالوريوس التكنولوجي، بالإضافة إلى حصولهما على شهادة مُعتمدة من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والاجهزة التعويضية "ISPO".

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وصقل خبرات الطلاب وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

ويأتي ذلك تفعيلًا لبنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية اجتماعًا مع د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور رشا كمال المُلحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وذلك بحضور الطالبة ياسمين عصام والطالبة فرح تامر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمن الاجتماع تقديم العديد من التوجيهات اللازمة لمساعدة الطالبتين في إنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.

جدير بالذكر أن هذه تعُد المرة الأولى التي يحصل فيها طلاب من جامعة تكنولوجية على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد باسكتلندا، في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.