إسرائيل تتهم منظمات الإغاثة الدولية بالتواطؤ مع حماس وتعريض حياة المدنيين للخطر

ألقت الحكومة الإسرائيلية باللوم على وكالات الإغاثة في تعريض حياة الفلسطينيين للخطر، وفقا لما قاله متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، من أن منظمات الإغاثة رفضت دعم إجلاء المدنيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وانتقد إيلون ليفي بشدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إنهم رفضوا دعم عملية الإخلاء لمدة شهر، لكنهم الآن يعرضون الجميع للخطر من خلال طلب الإخلاء المتسرع وسط حرب المدن البرية.

وأضاف ليفي أنه يتعين عليهم إلقاء نظرة طويلة ودقيقة في المرآة بشأن تواطؤهم مع استراتيجية الدرع البشرية التي تتبعها حماس.

واتهمت إسرائيل حماس مرارا وتكرارا باستخدام المدنيين كدروع بشرية.