تعرف على أماكن المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بالإسماعيلية

اطمأن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية و أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون السلعي للمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ المشاركة في مبادرة « تخفيض أسعار السلع » لرئيس الوزراء .

من جانبه أعلن أحمد منصور مدير تموين الإسماعيلية، مشاركة عدد كبير من المنافذ والمجمعات الإستهلاكية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وهي دلتا السلام بجوار السنترال الكبير، مجمع الأهرام 2000 بمساكن الهيئة امام الاستاد، فرع تجزئة 1 بحي اول خلف البنك العقاري، فرع الأسماك بالشارع التجاري بالشيخ زايد.

بالإضافة إلى مشاركة سلاسل المحال التجارية، منها 4 أفرع لسلسلة بيم، وهي الفرع المجاور لمدرسة التكنولوجيا، فرع الزهور، وفرع صبري مبدي امام مجمع الاسماعيلية الطبي، فرع بيم قرب الاستاد.

كما أشار مدير تموين الإسماعيلية إلي مشاركة هايبر باندا بجوار مسجد أبو المجد، الحياة ماركت ميدان فوكس، أهل الصفوة بأرض الجمعيات، مؤمن بالشارع التجاري، جنة الاسماعيلية في شارع طنطا والبحري.

وجاري التوسع بمشاركة عدد من المنافذ بالمبادرة الوطنية بالمراكز والمدن علي نطاق محافظة الإسماعيلية.

وعن السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، استعرض احمد منصور مدير التموين، الأسعار من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة ، وهي كالتالي:

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.