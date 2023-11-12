عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء مضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

رودريجو - سيلفا - فودين
خط الهجوم:

دوكو - ألفاريز - هالاند

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية في منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وفي ملعب "ستامفورد بريدج"، يدخل مانشستر سيتي ضيفًا صعبًا على تشيلسي ، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للمباراة، حيث يبحث السيتى، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، عن مواصلة انتصاراته بعدما اكتسح مؤخرا منافسه بورنموث بنتيجة 6-1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة البريميرليج.

من جانبهم، يبحث أصحاب الأرض تشيلسي عن تحقيق الانتصار والفوز، خاصة بعد اكتساح توتنهام بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-24.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 8 أهداف.

فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر.

جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي تشيلسي البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح كمان وكمان.. الفرعون الذهبي يسجل الثاني لـ ليفربول في برينتفورد

صلاح كلمة السر.. ليفربول يتقدم على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الفرعون يضرب.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في مرمى برينتفورد 

تعادل سلبي.. لحظة بلحظة لقاء ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بمشاركة صلاح

البلوجر سلمى الشيمى تسدد مبلغا ماليا كبيرا للخروج من الحبس.. تفاصيل

حفلة أهداف.. ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

الليجا .. ريال مدريد يضرب فالنسيا بهدفين في الشوط الأول

صدارة زرقاء ووصافة صفراء.. ترتيب دوري روشن السعودي

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

جوتا ليفربول يضرب برينتفورد بالهدف الثالث في الدوري الإنجليزي

دعاء المطر.. كلمات مستحبة قالها النبي عند سقوطها

بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

نتنياهو: أستبعد منح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد الحرب

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ