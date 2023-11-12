بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء مضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

رودريجو - سيلفا - فودين

خط الهجوم:

دوكو - ألفاريز - هالاند

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية في منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وفي ملعب "ستامفورد بريدج"، يدخل مانشستر سيتي ضيفًا صعبًا على تشيلسي ، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للمباراة، حيث يبحث السيتى، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، عن مواصلة انتصاراته بعدما اكتسح مؤخرا منافسه بورنموث بنتيجة 6-1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة البريميرليج.

من جانبهم، يبحث أصحاب الأرض تشيلسي عن تحقيق الانتصار والفوز، خاصة بعد اكتساح توتنهام بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-24.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 8 أهداف.

فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر.