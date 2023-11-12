جاكسون يقود هجوم تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه لقاء ضيفه، مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاءت التشكيل الرسمي كالآتي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع:

رييس جيمس - مارك كوكاريلا - أكسيل ديساسي

خط الوسط:

إنزو فرنانديز - مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير

خط الهجوم:

كول بالمر - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

تشكيل مانشستر سيتي

كما أعلن بيب جورديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي، التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها لقاء مضيفه تشيلسي منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.



تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

رودريجو - سيلفا - فودين



خط الهجوم:

دوكو - ألفاريز - هالاند

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في مواجهة نارية في منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وفي ملعب "ستامفورد بريدج"، يدخل مانشستر سيتي ضيفًا صعبًا على تشيلسي ، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للمباراة، حيث يبحث السيتى، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، عن مواصلة انتصاراته بعدما اكتسح مؤخرا منافسه بورنموث بنتيجة 6-1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة البريميرليج.

من جانبهم، يبحث أصحاب الأرض تشيلسي عن تحقيق الانتصار والفوز، خاصة بعد اكتساح توتنهام بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-24.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 8 أهداف.فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة.