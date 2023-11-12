عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال جراح في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن الوضع أصبح “أكثر خطورة” هناك، داعيا إلى إجلاء المرضى بأمان من المنشأة.

وأصدر أحمد المخللاتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية في المستشفى، نداء للمساعدة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وقال إن “منطقة المستشفى أصبحت ساحة حرب وأن الموارد الحيوية تتضاءل، بما في ذلك الغذاء والماء.. نحن نأكل آخر علب الطعام المتبقية”.

وبينما دعا إلى “ممر آمن” لنقل المرضى إلى مكان آمن، قال: “لا يمكنك معاقبة الجميع في مستشفى الشفاء”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن “إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء الطبي في غزة بالكامل”.

تحطم طائرة حربية أمريكية شرق البحر المتوسط

أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب


وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية قائلة:"إسرائيل أخرجت بالقوة العاملين من مستشفيات الرنتيسي والنصر".

مستشفى الشفاء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

بلومبرج: بريكس تتفوق على مجموعة السبع في القوة الاقتصادية

أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب

انتهى وقته.. المخابرات البريطانية تختار بديل زيلينسكي لرئاسة أوكرانيا

إجراء عاجل من أردوغان بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية

خدعة.. إعلان صادم من رئيس وزراء الاحتلال بشأن تحرير الرهائن لدى حماس

بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

نتنياهو عن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس: هدفنا الثاني من الحرب

طوفان الأقصى.. نتنياهو يتهرب من مسئولية الفشل أمام حماس في 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

هجوم قوي علي جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يوجه ضربات لمواقع لحزب الله

مراسل "القاهرة الإخبارية": ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة

125 ألف جنيه "أوفر برايس" .. أسعار MG 5 موديل 2023

وصية الراحل عثمان محمد علي لـ محمد رمضان قبل وفاته

استشهاد 13 فلسطينيا جراء الغارة الإسرائيلية علي خان يونس جنوب غزة

مفاجأة.. تفاصيل الحرب البيولوجية في غزة للقتل طويل الأمد لـ الفلسطينيين|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ