جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

قال جراح في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن الوضع أصبح “أكثر خطورة” هناك، داعيا إلى إجلاء المرضى بأمان من المنشأة.

وأصدر أحمد المخللاتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية في المستشفى، نداء للمساعدة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وقال إن “منطقة المستشفى أصبحت ساحة حرب وأن الموارد الحيوية تتضاءل، بما في ذلك الغذاء والماء.. نحن نأكل آخر علب الطعام المتبقية”.

وبينما دعا إلى “ممر آمن” لنقل المرضى إلى مكان آمن، قال: “لا يمكنك معاقبة الجميع في مستشفى الشفاء”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن “إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء الطبي في غزة بالكامل”.



وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية قائلة:"إسرائيل أخرجت بالقوة العاملين من مستشفيات الرنتيسي والنصر".