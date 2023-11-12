9 اختيارات .. سزا تتفوق في قوائم ترشيحات جرامي لعام 2024

فازت المغنية الأمريكية سزا بنصيب الأسد في قوائم ترشيحات جوائز جرامي لعام 2024، التي صدرت منذ ساعات، ونالت 9 اختيارات لتحتل المركز الأول في هذه القائمة.

تعتبر سزا هي المنافس الرئيسي في جوائز جرامي في نسختها الـ 66، وستكون نجمة الحف السنوي المقرر إقامته يوم 5 فبراير المقبل.

نالت أغنية Kill Bill للمغنية الأمريكية سزا ترشيحا ضمن قوائم تسجيل العام، وأفضل أغنية وأفضل آر ان بي، وسيكون حفل العام المقبل بمثابة المرة الثانية التي تترشح فيها على ثلاث جوائز في نفس الحفل.

حصل فيلم Barbie على 11 ترشيحا ضمن قوائم جرامي، وسيتم تقديم أغنيته الرئيسية في حفل توزيع الجوائز المرتقب.

وتفوقت النساء على الرجال في قوائم ترشيحات جرامي لعام 2024، من أبرزهم تايلو سويفت وبيلي إيليش ومايلي سايروس وأوليفيا رودريجو، المرشحات ضمن قائمتي تسجيل وألبوم العام.

حطمت بيونسيه رقمها القياسي السابق وصنعت التاريخ بالحصول على 32 جائزة في حفل جوائز جرامي لعام 2023، فيما فاز هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام.

تفوقت بيونسيه على قائدة الأوركسترا المجري البريطاني جورج سولتي، الذي حاز 31 جائزة جرامي على مدار أكثر من 20 عاما في تاريخه، وقالت أثناء تسلم الجائزة إنها تحاول ألا تكون عاطفية للغاية، وشكرت عائلتها بما فيها عمها الراحل جوني الذي ساعدها في صنع ملابسها على المسرح قبل الشهرة.

وفازت بيونسيه بأربع جوائز في حفل جرامي الموسيقية، لكن فاتها عدد من العروض التقديمية المبكرة مثل غيرها من النجوم بسبب زحام شوارع لوس أنجلوس، وهو ما علق عليه مستضيف الحفل تريفور نواه في مقدمته الكوميدية، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن بيونسيه يمكنها السفر عبر المكان والزمان.