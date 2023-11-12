الزمالك يواجه أزمة في رفع إيقاف القيد لهذه الأسباب | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يواجه أزمة في حل مشكلة رفع إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الظروف المادية الصعبة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "على الرغم من رفع الحجز عن الأرصدة؛ إلا أن الحسابات خاوية، وبالتالي يعكف مجلس الإدارة على حل الأزمة بكل الطرق".

وأضاف أمير هشام: "الأولوية لدى المجلس في الوقت الحالي، هي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أسبوعين بالإضافة إلى حل أزمة القيد".

واختتم: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، تواصل مع سبورتنج لشبونة وخالد بوطيب لاعب الفريق السابق وغيرهم من اللاعبين أصحاب المستحقات لدى النادي، من أجل تسوية الأمور وتقسيط الغرامات الموقعة على النادي".