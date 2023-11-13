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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| لحظة انهيار نادين الراسي بسبب صورة شقيقها الراحل.. تعرف على قائمة أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر “قسم الفن”، على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

 

تامر عاشور ورامي جمال.. تعرف على أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع في موسم الرياض

 

أعلن موسم الرياض عن إقامته لحفل بعنوان ليلة الدموع يحيه كل من تامر عاشور ورامي صبري ورامي جمال وآدم.

 

الحفل يقام يوم 16 من شهر نوفمبر  على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور الالاف من جمهورهم هناك

 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة  الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا

 

الجسمي وأحلام وبلقيس.. نجوم حفل الإمارات فى عيدها الوطني

 

يستعد كل من المطرب حسين الجسمي وأحلام وبلقيس لإحياء حفلا غنائيا يوم ١ من شهر ديسمبر القادم، وذلك داخل الإتحاد أرينا بأبو ظبي.
 

 

الحفل يقام ضمن احتفالات الدولة بعيدها الوطني، حيث أن دولة الإمارات تعمل على تقديم أكثر من حفل غنائي على مستوى الدولة احتفالا بعيدها الوطني ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذي يتم الإعلان عنه لهذه المناسبة.
 

 

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا بدبي

 

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حل غنائي ضخم يوم 18 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب أحداث غزة، حيث استقر القائمون على الحفل إقامته بشكل رسمى على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة الأولى 795 درهما والثانية بـ695 درهما والفئة الثالثة بـ595 درهما أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 495 درهما والفئة الخامسة بـ395 درهما والفئة السادسة بـ295 درهما والفئة الأخير تصل إلى 295 درهما

 

 

راضي عني.. لحظة انهيار نادين الراسي بسبب صورة شقيقها الراحل|فيديو

 

حل الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيقة على الإعلامية راغدة شلهوب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها زمن.

وتحدثت نادين خلال الحلقة عن شقيقها الراحل والذى وافته المنية إثر حادث سير مروع، وانهارت نادين الراسي بالبكاء بعد مشاهدتها صورة لشقيقها، مؤكدة على أنه توفي وهو راضي عنها.

وأكدت نادين خلال الحلقة أن جورج الراسي شقيقها في مكان أفضل اليوم، مشيرة أن جنازته كانت جنازة مهيبة وقام بالصلاة عليه عدد كبير جدا من كل الأديان.

 

مثلى الأعلى.. رنا سماحة تتحدث عن تامر حسني

 

أكدت المطربة رنا سماحة أن الفنان تامر حسني هو مثلها الأعلى فى مجال الفن، نظرا للمجهود الكبير الذي بذله منذ بداية مشواره الفني إلى أن أصبح نجم الجيل.

وتابعت رنا سماحة فى تصريحات تلفزيونية : بحترم بدايات تامر حسني ورحلة نجاحه وعلاقتي به هائلة جدا وجاملني في فرحي وجالي for free وباخد رأيه في الأغاني اللي بقدمها".

 

موعد انتهاء حنان مطاوع من تصوير صوت وصورة

 

تواصل الفنانة حنان مطاوع خلال هذه الأيام تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد صوت وصورة.


ومن المفترض أن تنتهى حنان مطاوع من تصوير مشاهدها نهاية الأسبوع الجاري، حيث تقوم بتصوير ما يقرب من 6 ساعات يوميا لسرعة الانتهاء من مشاهدها مع نهاية الأسبوع.
 

تامر عاشور رامي جمال الجسمي احلام حفل عمرو دياب نادين الراسي

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