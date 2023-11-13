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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صدر حديثًا.. "فيما تمعن فيك الأشياء العادية" ديوان للشاعرة اللبنانية أصالة لمع

صدى البلد

صدر حديثًا عن منشورات المتوسط، ديوان شعر بعنوان "فيما تمعن فيك الأشياء العادية" للشاعرة اللبنانية أصالة لمع.

عبر تعابير حسية واضحة ومكتوبة بيسر تشرح الشاعرة العنوان الجميل والدال لمجموعتها، وتوضح أمرين متلازمين: ماهية "الأشياء العادية" من جانب، وكيف تمعن في الإنسان من جانب آخر، إن الأكثر التصاقا بنا، هي الأشياء التي نشعر معها بنوع من الحميمية على الرغم من خذلانها لنا وتأثيراته المحبطة علينا: الوحدة، الغربة، الحنين، الشك، الحب الذى يولد الألم، وسواها.. هذه الأشياء العادية هي ما تمنح حياتنا معنى، هذا المعنى هو ما تقترحه الشاعرة على مدار ديوانها هذا، وعليه يمكن أن تكون قصيدة أصالة لمع هي قصيدة المعنى، على الرغم من القلق والشك اللذين يساورانها أحيانا، أو بسبب ذلك القلق والشك.

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هذه الأشياء العادية هي في حقيقة الأمر ما يمعن فينا، ليس لأنها أفكار يجب أن نفكر فيها فحسب، بل ليس لأنها أفكار قابلة للتفكيك والمجادلة أصلا، بل لأنها ما يصنعنا حقا، إنها ممعنة فينا إلى درجة أنها تعيش معنا يومياتنا بكل ما فيها من حزن وانكسار وهزائم وفرح ضئيل، حتى أننا لا يمكن أن نتجاهلها، ولو تقصدنا ذلك، تلك مقولة من أكثر المقولات بروزا في ديوان "فيما تمعن فيك الأشياء العادية".

يشار إلى أن أصالة لمع، شاعرة لبنانية، تحمل دكتوراه في مجال العلوم السرطانية وتقيم في فرنسا، صدر كتابها الأول "التفاتة نحو نغمة خافتة" عام 2022 عن دار أثر

ديوان العرض المسرحي ديوان شعر منشورات المتوسط أصالة لمع

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