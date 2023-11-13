انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات في الأقصر



شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر إنطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من برنامج المرأة تقود فى المحافظات المصرية بمحافظة الأقصر والذى تنظمه الاكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب يأتى هذا التدريب فى إطار حرص مؤسسات الدولة على تمكين وتأهيل المرأة للقيادة فى كل ربوع مصر المحروسة.



وتهدف الفعاليات إلي الوصول للنماذج النسائية المصرية الواعدة اللاتي تسعين لتأهيل أنفسهن وصقل مهاراتهن من أجل مشاركة أكثر فاعلية في مجتمعاتهن، حيث يجتمعن للاستفادة بمحتوى تدريبي تم تصميمه تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وتم تقديم برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" حتى الآن في 19 محافظة مقسمة على 5 مراحل تدريبية مختلفة لتشمل محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والشرقية والدقهلية والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية، وجاري استكمال تقديم البرنامج في باقي محافظات الجمهورية..

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