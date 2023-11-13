إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو هو( عملية طوفان الأقصى)".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأوضح هاليفي قائلا: “نحن على دراية بالفشل..فشلنا في الدفاع عن المجتمعات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو..سوفنتعلم كل شيء ونتعلم الدروس”، مضيفا :"نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس".