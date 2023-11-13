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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أمريكي من نشوب حرب إقليمية بسبب استفزازات إسرائيل لحزب الله

صدى البلد

 أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عن قلق البالغ من هذا استمرار استفزاز إسرائيل لحزب الله و شن حرب مع لبنان، خلال اتصال مع وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت حيث عكست تلك الرسالة تخوفات البيت الأبيض من أن تقود التحركات الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.

وأوضح مصدر أمريكي أن البيت الأبيض طلب من أوستن التعبير لغالانت عن قلقه بشأن تصاعد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، حسبما جاء في موقع أكسيوس.

 وأعلن البنتاجون في بيان أن أوستن :"شدد على ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي".

 

وقال مصدر إسرائيلي إن أوستن طلب من غالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وطلب الوزير الأمريكي  من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

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