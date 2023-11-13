عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات تكشف سبب حريق فيلا الريف الأوروبي بالشيخ زايد

صدى البلد

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوروبي بدائرة القسم، وتفحم 1500 كاوتش و3 خزانات علي مساحة 90 متر، عن أن ماساً كهربائياً سبب نشوب الحريق.

 

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو مصطفي عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، مفادها نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوروبي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق. 

 

txt

اندلعت داخل المطبخ .. السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بالإسماعيلية

txt

أهم الأخبار: وفاة شقيقين في حريق منزل.. كولر مشغول بالعروض المقدمة له.. ونعرض أسماء الله التي لا يجوز التسمية بها

اسفر الحريق عن تفحم 1500 كاوتش و3 خزانات علي مساحة 90 متر، ورجحت التحريات الأولية أن ماساً كهربائياً بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق فيلا الريف الأوربي حريق فيلا الريف الأوربي الشيخ زايد مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

والله مش بنتي.. قرار صادم من محكمة الأسرة ضد عجوز أنكر نسب طفلته

خطة شيطانية.. كيف خططت سيدة لسرقة جواهرجي كرداسة؟

ابنتاه دفعتا الثمن غاليا.. أب ينتقم من زوجته بطريقة بشعة في الهرم

البلوجر آية الزيني تتهم طبيبا بملامسة جسدها

قبول استئناف النيابة.. قرار قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عاطف

نشرة الحوادث.. اعترافات صادمة لملكة الحرام بالجيزة.. تطورات مثيرة في مشاجرة ابنة هبة قطب

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

شاب ينهي حياة آخر في مشاجرة بأكتوبر

ترشيحاتنا

دعاء طرد الشياطين من البيوت وتحصينها ضد الحسد.. استعينوا عليهما بـ4 كلمات

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.. وكميات الأمطار ستقل

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

غايب عن الوعي .. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ العامري فاروق

وفد برلمانى من الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

ابنك بيقطف الفول ليه من أرضي .. جريمة مأساوية بالقليوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

فيديو

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ