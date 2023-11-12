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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار: وفاة شقيقين في حريق منزل.. كولر مشغول بالعروض المقدمة له.. ونعرض أسماء الله التي لا يجوز التسمية بها

غزة
غزة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

النقل تحذر المواطنين من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
 

وفاة شقيقين في حريق منزل بسوهاج
 

كريم حسن شحاتة: كولر مش مركز بسبب العروض
 

تفاصيل أيامه الأخيرة.. ويكيبيديا تخطئ في عيد ميلاد خالد صالح
 

الأمم المتحدة: تعريف الإبادة الجماعية ينطبق على ما تفعله إسرائيل في غزة
 

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا
 

أسماء الله التي لا يجوز التسمية بها.. اعرف المحرم منها
 

غارات ليلية كثيفة على قطاع غزة شمالا وجنوبا
 

تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر المتوسط
 

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