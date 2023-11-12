صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور حفل خطوبة شريف داش شقيق الفنان أحمد داش.



وظهرت خطيبة شريف داش بإطلالة لافتة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا لامعا مكشوف الأكتاف واتسم بستايل الكب وقصير فوق الركبة، وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وكان آخر أعمال كريم داش “حكاية ملك” وكتابة من بطولة ناهد السباعي، محمد مهران، أسامة أسعد، محمد لطفي شاهين، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية، من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

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