عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور حفل خطوبة شريف داش شقيق الفنان أحمد داش.


وظهرت خطيبة شريف داش بإطلالة لافتة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا لامعا مكشوف الأكتاف واتسم بستايل الكب وقصير فوق الركبة، وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


وكان آخر أعمال كريم داش “حكاية ملك” وكتابة من بطولة ناهد السباعي، محمد مهران، أسامة أسعد، محمد لطفي شاهين، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

 

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية، من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

IMG_2854
IMG_2854
IMG_2853
IMG_2853
IMG_2852
IMG_2852
الفنان احمد داش شقيق احمد داش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالعباية والحجاب.. ميريان نور الدين رفقة زوجها من أمام الكعبة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

له فوائد عديدة.. كيف تستخدمين الثوم لبشرتك؟

ترشيحاتنا

أمير هشام: الجنايني يحاول تصفية الأجواء بين فتوح وشيكابالا

لميس الحديدي: أنا ضد عقوبة الحرمان من بطاقة التموين والخبز

استشهاد طفل كل 8 دقائق.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا عدوان الاحتلال

فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

بسبب حالته الصحية.. إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور الليلة في برنامجه

لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ