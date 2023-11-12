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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شقيقين الرضيع في حريق منزل بسوهاج

صدى البلد

توفيت طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، وشقيقها الرضيع، متأثرين بإصابتهما بحروق نارية في حريق غرفة بمنزل أسرتهما، بناحية البياضية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية البياضية دائرة المركز، ووقوع جثتين.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بغرفة نوم بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب المُسلح والأسمنت ملك المدعو (حماده م هـ ع- 27 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛ نتج عن ذلك وفاة نجلي مالك المنزل: "الطفلة حبيبه ح م هـ- 3 سنوات، والطفل رحيم ح م هـ- 8 أشهر"، متأثرين بإصابتهما بحروق متفرقة بالجسم.

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وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على نيران الحريق، وبالفعل قد سيطرت على الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

وتم حصر تلفيات الحريق في إحتراق  محتويات غرفة النوم، وبسؤال والد زوجة مالك المنزل المدعو (محمود ع م -56 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا أن بسبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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