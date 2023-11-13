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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي التعاون المشترك

صدى البلد

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي ، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF  والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل  تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوى   بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامه ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية چيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين ،  بالاضافة الى تبادل الخبرات فى مجال صناعه النقل الجوي ، حيث من المقرر  إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى چيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدوله چيبوتى الشقيقه فى هذا المجال .

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى على دعم  وزارة الطيران المدنى لدولة چيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدنى بها وتحقيق الإستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة  امكانية  تسيير خط جوى مباشر يربط البلدين.

وأكد حلمي، أن وزارة الطيران المدنى حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف انشطة الطيران المدنى خاصه وان مصر وچيبوتى تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة .

من جانبه، أشاد أبوبكر عمر هادي ، بما لمسه من أعمال التطوير وتحديث   بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية ، معربا عن تطلعه  لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما  تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدنى .

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