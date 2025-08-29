قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الأول وذلك مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025 علي مستوي السوق الرسمية.

الدولار و سعر الفائدة

مع حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة من خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية الصادر مساء أمس الخميس والذي تضمن خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس بما يعادل 2%.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرار منذ اغلاق العمل في البنوك منذ أمس .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في مصر

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB و ميد بنك وكريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، نكست".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، قاة السويس، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية،مصر، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنكي HSBC و سايب.

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

