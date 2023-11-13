لأول مرة .. طب اسنان المنيا تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

أطلقت كلية طب الأسنان جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة – مصر قافلة طبية علاجية مجانية لأطفال المحافظة، والتي نظمت لأول مرة بمحافظة المنيا بمستشفى طب الأسنان، واستهدفت الأطفال من سن 4 إلى 16 عام، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العامة للأسنان، والحشو، والخلع.

حيث استقبل د. عصام فرحات بمقر مكتبه، د. علاء عرفات حيالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عملية الابتسامة-مصر، بحضور د. ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، ود. حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. ضياء السيد، مدير مستشفى طب الأسنان.

وأعرب رئيس الجامعة عن تثمينه للجهود المبذولة خلال فعاليات القافلة، وتجاه أطفال المحافظة لتقديم خدمة علاجية لائقة، متمنياً تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسة خلال المرحلة القادمة لإطلاق قافلة جديدة لأهالي محافظة المنيا لعلاج مشكلات الشفة الأرنبية.

أعلن رئيس الجامعة، عن أن القافلة قامت بتقديم خدمات علاجية لأكثر من ٤٠٠ حالة، والكشف على أكثر من ٦٠٠ حالة، وذلك من خلال الفريق الطبي المتخصص بقسم طب أسنان الأطفال والمكون من 13 طبيب، بقيادة د. أحمد الحيني رئيس القسم.