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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق فلسطيني على مقترح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة

صدى البلد

تطرق رئيس الوزراء الفلسطينية محمد  اشتية، اليوم الإثنين، إلى مقترح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة، وقال: "نرغب في وصول المساعدات الإنسانية، لكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات".

الخميس الماضي، اقترح الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، فتح ممر بحري للمساعدة في تعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، في خطة قال إنه يمكن تنفيذها سريعا.

وبموجب الخطة التي قدمها الرئيس خريستودوليدس، في مؤتمر للمساعدات الإنسانية بباريس، تنتقل المساعدات بحرًا إلى غزة عبر جزيرة قبرص، وهي أقرب دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي وتقع على بعد نحو 370 كيلومترًا في البحر المتوسط، وفق "رويترز".

وقال خريستودوليدس عن الاقتراح، إن مقر مركز العمليات سيكون مدينة لارناكا بجنوب قبرص، إذ يوجد ميناء ومطار ويوجد بالفعل مركز تنسيق مع 33 دولة.

وأضاف الرئيس القبرصي أن المساعدات الإنسانية ستصل قبرص لتحملها سفن تخضع لفحص يومي من لجنة تشارك فيها إسرائيل.

وأشار خريستودوليدس، إن المفوضية الأوروبية واليونان وفرنسا وهولندا تحرص على المشاركة.

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