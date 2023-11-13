بسبب ارتفاع أسعار الخامات.. التعليم: إيقاف معرض نتائج العام الجديد 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إيقاف معرض نتائج العام الجديد لسنة ٢٠٢٤ لهذا العام التي يتم إعدادها کأعمال ومشغولات فنية كل عام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أن قرار إيقاف معرض نتائج العام الجديد لسنة ٢٠٢٤ ، جاء نظراً لارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها، و ترشيدا للصرف على الخامات والأدوات من ميزانية الأنشطة المرسلة من الوزارة إلي المديريات

خطاب رسمي

على جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتمثلت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادا ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ضرورة التنبيه على جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية بما يلي :

مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة

مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه

التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بشأن التابلت .

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي .. ضرورة اتصال التابلت بالانترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد

وأضافت المدارس الثانوية : هناك تطبيقا جديدا سوف يظهر للطلاب خاص بالامتحانات اسمه any conncet

كما وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة رابط تسجيل بيانات التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 "رؤساء لجان - مراقبين" بدءا من اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 .

يأتي ذلك بهدف تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

ويظهر رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد ، وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة التسجيل .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه شروط التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ولم يقم بالتسجيل وطبع الاستمارة وتقديمها في الموعد المحدد.