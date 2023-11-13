القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

كشف مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن هناك وفدا أمريكيا يجتمع مع مسئولين مصريين لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن وفدا أمريكيا يجتمع مع مسئولين مصريين لبحث موقف التهدئة، وهناك إشادة أمريكية بالدور المصري وتحركات الرئيس السيسي لحل الأزمة.

ودعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، اليوم الإثنين، إلى هدنات "ذات مغزى" في غزة، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، "هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".

وأضاف، "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".

وطالب التكتل "بهدنات إنسانية فورية" للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشكل مؤقت ومتعدد وفتح ممرات إنسانية".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور إسرائيل يوم الخميس القادم.