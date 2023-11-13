قرارات من التعليم بشأن امتحانات أولى و 2 ثانوي .. فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول اصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتمثلت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادا لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ضرورة التنبيه على جميع المدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية بما يلي :

مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة

مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه

التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بشأن التابلت .

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي .. ضرورة اتصال التابلت بالانترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو