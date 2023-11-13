عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لدعم الشعب الفلسطيني .. ملك قورة تتطوع للهلال الأحمر المصري

ملك قورة
ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة، عدة صور لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها خلال تطوعها لجمعية الهلال الأحمر المصري، لدعم الشعب الفلسطيني. 

ظهرت ملك قورة، في الصور وهي ترتدي الفيست الأحمر الخاص بالهلال الأحمر، ومعه ملابس بيضاء. 

ملك قورة 
ملك قورة 

حقيقة زواج ملك قورة

من جهة أخرى، ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات. 

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله». 

 

عبير منير 

يذكر أن الفنانة عبير منير لديها 3 ابناء، هم: ملك قورة، مريم قورة، أدهم قورة، واستمرت ملك في مجال الفن واحترفته، بينما اكتفت مريم بالمشاركة في فيلم غاوي حب وهي طفلة، مع الفنان محمد فؤاد، والفنان رامز جلال. 

وتنتظر الفنانة عبير منير عرض فيلم الخميس اللي جاي، التي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، ومي كساب وحسام داغر. 

 

أحدث أعمال ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى. 

ملك قورة الفنانة ملك قورة زواج ملك قورة حقيقة زواج ملك قورة الهلال الأحمر المصري فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري بموسم الرياض

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

أخبار الفن.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير.. قرارات هامة لـ مصطفى كامل

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

تكريمه بـ جائزة أبوظبي.. منح حسين الجسمي لقب سفير رياضة الإنجازات

زيادة معاشات الموسيقيين للمرة الرابعة خلال عام.. مصطفى كامل يتخذ قرارات هامة

إقامة عزاء شريف شاكر بمسجد الشرطة في التجمع الأول.. اليوم

ترشيحاتنا

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع

شكري يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر

أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة

أون تايم سبورتس تكشف عن مفاجآت بشأن مباريات مصر وجميع منافسات تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ